Amici, fra Rosa e Deddy è davero finita: il clamoroso gesto – FOTO

Rosa Di Grazia e Deddy, che si erano innamorati durante la loro partecipazione ad Amici, hanno attraversato un momento di crisi una volta concluso il talent show. Adesso, però, fra i due sarebbe davvero finita: ecco il clamoroso gesto.

Il cantante Deddy e la ballerina Rosa Di Grazia sono una delle tante coppie che sono nate dietro le quinte del programma Amici. Una volta finita l’edizione del talent show di Maria De Filippi, però, i due artisti sembrerebbero essere entrati in una profonda crisi di coppia. Lui, infatti, si è intrattenuto volentieri con Emma Muscat e Mariasole Pollio.

Il fatto che Rosa Di Grazia si fosse ricreata un profilo social tutto nuovo, e che avesse immediatamente iniziato a seguire Deddy, faceva pensare ad un temporaneo momento di freddezza fra i due. Quando infatti Rosa, Alessandro e Martina si sono trovati a cantare il karaoke a casa della Cuccarini, la ballerina non ha voluto intonare “0 passi” di Deddy.

View this post on Instagram A post shared by ROSA DI GRAZIA (@rosadigrazia.official)

Quando il 29 giugno Rosa ha festeggiato il suo compleanno, però, non è arrivato nessun messaggio di auguri da parte di Deddy. Era dunque solo questione di tempo: i due, infatti, non si seguono più neanche sui social media. La ballerina ha anche confermato la rottura della relazione in un lungo messaggio ai suoi fan, dove spiega che è rimasta amicizia.

A guardare invece quello che scrive Deddy, sembrerebbe invece che la situazione fra i due non sia affatto risolta. Rosa spiega che la loro relazione, nata lontano dalla quotidianità, non ha funzionato: vuole semplicemente voltare pagina. Il cantante, invece, sembrerebbe essere rimasto molto ferito da alcune parole: c’entra ancora Rosa o c’è un nuovo amore?

Ecco il messaggio criptico scritto da Deddy su Twitter:

Questa, invece, è la Storia Instagram in cui Deddy si mostra con Emma Muscat e aggiunge un cuoricino all’immagine: i due sono una coppia?