Uomini e Donne, il dramma dell’ex dama: “Ho un tumore al seno”

Un racconto molto sofferto quella dell’ex dama di Uomini e Donne che parla di aver scoperto un tumore al seno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Anna Monti (@luisaannamonti)

Luisa Anna Monti, l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne si è raccontata all’omonimo magazine. Dal dating show di Maria De Filippi, la Monti uscì con Salvio Calabretta con il quale avrebbe dovuto sposarsi quest’estate, prima di scoprire del tumore al seno: “Mi sento come se stessi camminando sui carboni ardenti, ho da poco scoperto di avere un tumore al seno e sto aspettando che mi chiamino dall’Ospedale Gemelli di Roma per l’operazione”.

LEGGI ANCHE > > > Barbara D’Urso ridimensionata da Canale 5? Lei reagisce così- FOTO

NON PERDERTI > > > Amadeus rivela il dramma vissuto da bambino: sgomento tra i fan

Dopo aver consultato i medici dell’ospedale della capitale, Luisa Anna Monti rimarca l’importanza della prevenzione e spiega quali saranno i primi step da seguire: “Dopo l’operazione dovrò fare anche un’isterectomia preventiva a causa di un carcinoma benigno alle ovaie che però potrebbe degenerare”.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Beautiful, Thomas viene salvato da un personaggio inaspettato

Uomini e Donne, il dramma di Luisa Anna Monti e la perdita dei genitori

Luisa Anna Monti aveva ritrovato per un po’ la serenità in seguito alla scomparsa di entrambi i genitori: “Ho perso mia madre quando ero una ragazzina e mio padre soltanto cinque mesi fa, erano entrambi malati di cancro. Sono una donna che fa molta prevenzione perché anni fa già mi era stato diagnosticato un tumore maligno alla tiroide”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Anticipazioni Una Vita, Bellita scopre chi è Julio: la reazione sconcertante

Il racconto dell’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne è davvero straziante e spiega la sua forza nel combattere giorno dopo giorno: “Salvio è molto premuroso, piange e lotta insieme a me tutti i giorni, lui cerca di farmi riprendere parlandomi delle nozze e del viaggio che faremo”.