Spagna, è record vaccini: in 48 ore somministrate 1,5 milioni di dosi

Record vaccini in Spagna dove sono state somministrate oltre 1,5 milioni di dosi in 48 ore: al via la campagna per gli under 30 in alcune regioni

La Spagna ingrana la marcia nella campagna di immunizzazione contro il Covid-19 raggiungendo risultati stratosferici. In 48 ore sono state somministrare oltre 1,5 milioni di dosi facendo così segnare un nuovo record.

Gli ultimi dati fanno riferimento alla giornata di ieri, giovedì 1 luglio 2021. Il numero delle persone vaccinate è di poco inferiore a quello della popolazione di Barcellona. Una corsa contro il tempo quella fatta sull’intero Paese al fine di contrastare la diffusione del virus e delle cosiddette varianti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Immigrazione: sbarchi +185%. La Guardia Costiera libica spara ancora sui migranti

Record vaccini in Spagna, al via la campagna di immunizzazione per gli under 30 in alcune regioni

Nonostante la campagna di immunizzazione in Spagna aumentano i contagi nella fascia di età 12/29 anni. Sono oltre 2mila i ragazzi che nel corso di un viaggio di svago hanno contratto il virus a Palma de Maiorca.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Canada, caldo fino a 50 gradi a Vancouver: 134 morti da venerdì

La diffusione del Covid anche nelle fasce più giovani sta portando almeno otto regioni spagnole a valutare nuove misure restrittive da introdurre al fine di interrompere la circolazione del virus e delle temutissime varianti: tra questa la Delta. La Catalogna e le Baleari in vista della diffusione del Covid tra i giovani ( dai 12 ai 29 anni ) hanno deciso di dare il via alle vaccinazioni agli under 30.