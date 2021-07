Sanremo 2022, c’è l’annuncio di Gianni Morandi: altra grande sorpresa

Sanremo 2022 è in fase di organizzazione e Gianni Morandi dice la sua su un suo possibile ritorno al Teatro Ariston

Non si fa in tempo a terminare un Festival che si pensa subito ad un altro, figuriamoci a metà percorso tra l’uno e l’altro. Sanremo 2021 è terminato da mesi ormai e ne mancano altrettanti per una nuova edizione della kermesse musicale, ma i rumors a riguardo sono così tanti che non si può fare a meno di scoprire chi sarà il prossimo a varcare le soglie del Teatro Ariston.

Intanto che Amadeus ha mostrato una certa apertura verso una terza conduzione consecutiva per Sanremo 2022, di tutt’altro avviso è Gianni Morandi. A Nuovo, il cantautore che ha condotto per due anni nel 2011 e 2012 ha ammesso: “Sanremo è un capitolo chiuso per me. Ora mi piacerebbe fare uno spettacolo comico in teatro”.

Gianni Morandi dice no a Sanremo 2022: i progetti in cantiere

Gianni Morandi ha chiuso le porte per un’eventuale conduzione del Festival di Sanremo, ma ha parlato della serie L’Isola di Pietro svelando di aver pensato ad una seconda stagione già a gennaio 2020: “Con il Covid di mezzo non si è più fatto niente, ma penso sia un’esperienza finita”.

Un anno molto particolare quello di Gianni Morandi, oltre alla pandemia che ha dovuto affrontare come ognuno di noi, ha dovuto fare i conti con l’ustione alle mani “grazie” alla quale ha avuto molto tempo per pensare al futuro lavorativo.