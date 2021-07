Royal Family, Elisabetta II snobba Harry e Diana: il motivo è curioso

Royal Family, Elisabetta II snobba Harry e Diana: la regina non era presente all’inaugurazione della statua per l’ex nuora, il motivo è curioso

I nipoti a Londra, lei in Scozia e va bene così. Perché Elisabetta II non ha cambiato i suoi programmi nemmeno per l’arrivo di Harry, tornato a causa per l’inaugurazione del monumento dedicato a sua mamma. Lo scorso anno la Regina aveva dovuto stravolgere i suoi programmi per la pandemia, non ci ha voluto rinunciare adesso anche per ricordare al meglio il principe Filippo appena scomparso.

Il motivo è legato alla sua grande passione, insieme ai cani da caccia: i cavalli hanno sempre fatto parte della sua vita, sono un buon rifugio e dimenticare le amarezze. Così la scorsa settimana Elisabetta è tornato ad Ascot, il celere e mondano ippodromo del galoppo per il tradizionale appuntamento con le corse (diversi successi del nostro Frankie Dettori).

E non ha voluto mandare anche il ‘Royal Windsor Horse Show‘. Ritrovato il sorriso, la regina ha ammirato lo show dei cavalli proprio mentre a Londra s’inaugurava la statua dedicata a Lady Diana nei 60 anni della sua nascita. Aveva già deciso così, ma certo è curioso notare come abbia preferito i cavalli ai ricordi dolorosi.

Royal Family, Elisabetta II snobba Harry e Diana: solo i parenti stretti all’inaugurazione della statua

Ieri, 1° luglio, la statua dedicata a Lady Diana è stata svelata a tutto il pubblico. C’erano William e Harry, poi le due sorelle e il fratello della mamma, morta a 36 anni nell’incidente al Pont de l’Alma nel 1997.

Il monumento la rappresentata a figura intera insieme a tre bambini, a testimoniare il suo impegno verso i più piccoli. Un monumento fortemente voluto dai figli, ordinato 4 anni fa quando ancora tra loro i rapporti erano buoni. Senza estranei intorno (anche Kate Middleton ha preferito lasciare da solo il marito), i due figli di Carlo sono apparsi sereni, hanno anche sorriso, ma nessuno sa cosa si siano detti.