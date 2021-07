Paola Di Benedetto, che batosta: l’annuncio gela tutti i suoi fan e non sono escluse altre novità in tal senso.

L’ex concorrente del GF Vip, nonché madre natura a Ciao Darwin, Paola Di Benedetto, è stata intervistata dal portale Whoopsee. Per la prima volta la showgirl ha parlato in modo dettagliato della rottura con Federico Rossi, conosciuto nel mondo della musica come Fede. Paola però oltre che a parlare della fine della relazione, ha anche parlato della sua situazione sentimentale attuale.

Il gossip ha mormorato nei giorni scorsi di un legame speciale con Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez non viene mai menzionato nel corso dell’intervista, ma su tale tema la 26enne veneta ha risposto in maniera indiretta.

Paola Di Benedetto, ne ha parlato per la prima volta: pubblico in visibilio

Solo nei giorni scorsi Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno annunciato la fine della loro relazione. Un fulmine a ciel sereno per i loro followers in quanto la loro storia era bellissima e tutti speravano addirittura di vederli compiere il grande passo. Purtroppo alla fine la love story è incappata in una burrasca sentimentale.

“Da qualche mese le cose non andavano come dovevano andare. Ad oggi ci vogliamo un gran bene. Mai avrei pensato di dire una cosa del genere di un ex. E invece è così. Ci sentiamo ancora, lui mi racconta del suo lavoro e della sua musica. Ora è comunque un rapporto di amicizia e non più di amore. Spero che duri”.

Poi sulla situazione sentimentale attuale: “Al momento non è in programma, non ho fretta di trovare la persona giusta. Ho 26 anni mi godrò un po’ la vita”.