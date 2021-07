Netflix, addio a luglio: che mazzata per gli utenti

Grande mazzata per tutti gli utenti di Netflix che dovranno dire addio ad alcuni contenuti nel mese di Luglio: andiamo a vedere cosa cambia.

Ogni mese Netflix ci tiene ad aggiornare il suo catalogo aggiungendo nuovi contenuti video. Ma non solo, infatti, gli utenti a breve diranno addio anche ad alcune serie tv e documentari, a causa della fine della concessione di alcuni fornitori. Dopo un certo tempo alcuni contratti scadono con la piattaforma che si vede costretta ad eliminare alcuni contenuti video. Mentre invece i contenuti originali Netflix rimarranno per sempre sul servizio di streaming video.

I primi contenuto a dire addio alla piattaforma saranno i film ‘Dance Academy: Il ritorno e Mission: Impossible – Rogue Nation’. Dal 3 luglio verrà rimosso ‘Simply Actors’, mentre il giorno dopo a dire addio ci saranno le pellicole ‘Libera uscita‘ e ‘Una storia senza nome‘. Il 6 luglio verranno rimossi: Auguri per la tua morte, Matrimonio con l’ex, Vittoria e Abdul, Gatti in passerella e Magi: Adventure of Sinbad. Il 15 luglio, invece, verrà rimosso uno dei film horror più conosciuti degli ultimi anni come ‘The Nun: La vocazione del male‘.

Tre gli addii il 19 luglio: Colpi da maestro, Jack e Jill e May You Prosper. Stesso numero di contenuti verrà rimosso il giorno dopo, con i film ‘City of Tiny Lights‘, ‘Cocaine – La vera storia di White Boy Rick‘ e ‘Il Libro di Henry‘. Altre tre pellicole verranno rimosse sabato 24: ‘May We Chat‘, ‘Terminator Salvation‘ e ‘Waterschool‘. Infine il 25 non ci saranno più nel catalogo ‘Il signore degli anelli – Il ritorno del re‘ e ‘La fuitina sbagliata‘. Mentre l’ultimo film rimosso sarà ‘Escape Room‘ il prossimo 27 luglio.

Netflix, in arrivo una grande novità: accordo con Steven Spielberg

Qualche giorno fa i fan della piattaforma streaming hanno accolto con grande entusiasmo una notizia. Infatti il noto regista Steven Spielberg sbarcherà sul servizio a pagamento di Red Hastings. Il celebre regista potrebbe lanciare i suoi nuovi lavori per la Amblin Partners, proprio sulla piattaforma streaming più famosa al mondo. Una mossa strategica, che ha preso di sorpresa un pò tutti. Infatti Spielberg aveva aspramente criticato Netflix in alcune interviste rilasciate anni fa.

Il regista chiese addirittura di escludere tutti i titoli presenti sulla piattaforma streaming dalle nomination agli Oscar. Dopo le dure dichiarazioni, però, Spielberg decise di tornare sui suoi passi affermando: “Voglio che le persone trovino intrattenimento nella forma che è meglio per loro, che sia grande o piccolo schermo“. A breve Spielberg porterà alcuni contenuti della Amblin Production su Netflix. I suoi studi, però, rimarranno alla Universal. Infatti il colosso del mondo dello spettacolo detiene ancora i migliori lavori del regista. Netflix, quindi, si prepara a lavorare con il regista più celebre di Hollywood, portando nuovi contenuti per tutti gli utenti.