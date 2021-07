Luca Argentero, risveglio dolcissimo: la conferma che fa impazzire tutti arriva proprio mentre l’attore torinese si sta godendo le meritate vacanze

Un’altra serata senza gli Europei di calcio ma non senza programmi interessanti in tv, tra repliche e novità. Il duello più atteso era tra due grandi attori del panorama italiano, anche se impegnati in programmi e progetti diversi. Da una parte Luca Argentero e dall’altra Cesare Bocci.

Dato degli ascolti alla mano, ecco come è andata la battaglia degli ascolti. La serata del 1° luglio è stata dominata dalla replica della serie tv ‘Doc – Nelle Tue Mani‘ su Rai 1: 2.446.000 spettatori, pari al 12.68% per il primo episodio e 2.122.000 spettatori (14.33% di share) nel secondo episodio. Invece su Canale 5 ‘Viaggio nella Grande Bellezza‘, la puntata dedicata a Padre Pio ha catalizzato 1.692.000 spettatori, pari al 10.29% di share.

E ancora, su Italia 1 il film ‘Vi Presento i Nostri’ ha catturato 1.309.000 spettatori (7.09%). Su Rai 2 la serie tv ‘Squadra Speciale Cobra 11’ 1.077.000 spettatori pari al 5.45% di share, nel primo episodio, e 915.000 spettatori con il 5.12% nel secondo. Su Rai 3 ‘Le Ragazze’ ha messo insieme 986.000 spettatori pari ad uno share del 5.45% e su Rete 4 ‘Dritto e Rovescio’ ha avuto un ascolto medio di 1.093.000 spettatori con il 7.74% di share.

Luca Argentero, risveglio dolcissimo: l’attore torinese è pronto per la seconda stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’

Ancora una volta quindi ‘Doc – Nelle tue mani‘ ha fatti il pieno di ascolti, anche se non il clamoroso risultato dell’ultima puntata, qualche mese fa. Aveva fatto registrare 8,5 milioni di telespettatori e il 30,8% di share. Le riprese della seconda stagione termineranno a novembre e l’appuntamento dovrebbe essere quindi per i primi mesi del 2022.

Ma cosa succederà? Il dottor Fanti, interpretato da Argentero, tornerà a fare il primario e tornerà anche tutto il personale del Policlinico Ambrosiano. In teoria tutti, a cominciare da Matilde Gioli, Sara Lazzaro e Pierpaolo Spollon, insieme a Gianmarco Saurino, Raffaele Esposito e Silvia Mazzieri. Ma ci sarà probabilmente un addio a sorpresa che spiazzerà il pubblico.

Inoltre arriverà anche una nuova attesissima protagonista. L’ex Miss Italia 2012 Giusy Buscemi, ormai affermata attrice (l’abbiamo vista anche in ‘Un passo dal cielo 6 – I Guardiani’) che entrerà nel cast impersonando una dottoressa che prende servizio al Policlinico. Il suo arrivo in qualche modo stravolgerà alcuni equilibri che si erano creati.