Canale 5, torna un celebre programma: mancava da 13 anni!

Dopo ben 13 anni dall’ultima edizione, uno dei programmi più amati tornerà in onda su Canale 5. Ecco tutti i dettagli

Canale 5 prepara un palinsesto di tutto rispetto per la nuova stagione televisiva. Tra le tante novità che arriveranno nei prossimi mesi, ieri 1 luglio l’azienda ha annunciato una super novità che è pronta a tornare dopo anni: stiamo parlando de La Talpa.

L’ultima edizione del reality show andò in onda nel lontano 2008. In quell’anno, fu il pornoattore Franco Trentalance ad essere il personaggio che provava a sabotare le prove degli altri 12 concorrenti. A vincere quell’edizione fu Karina Cascella, che da poco ha lasciato il ruolo da opinionista nelle trasmissioni di Barbara d’Urso.

Canale 5, torna La Talpa: tutto quello che c’è da sapere

Ieri giovedì 1 luglio, i Palinsesti Mediaset hanno annunciato che si allargheranno ancora con uno dei programmi TV più amati di sempre: La Talpa. Pare che il reality show tornerà su Canale 5 nel 2022 e, stando a quanto raccontato da Pier Silvio Berlusconi, questa volta l’intenzione è quella di fare sul serio e creare un format che possa durare negli anni. “Questo tipo di programma all’estero è stato acquistato da un grande player internazionale, ma noi siamo stati più veloci e abbiamo i diritti per i prossimi sei anni” le sue parole.

Ovviamente ci saranno tutte le valutazioni del caso. Il prossimo autunno potrebbe tornare il Grande Fratello Vip e – in caso di successo come l’ultima edizione – La Talpa potrebbe slittare ancora. È già caccia alla possibile conduzione. Sicuramente non ci sarà Paola Perego, che avrà un nuovo programma del mezzogiorno della domenica su Rai 2 insieme a Simona Ventura.