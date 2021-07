Belen Rodriguez ha fatto un annuncio che ha mandato in tilt i suoi followers. Manca veramente pochissimo.

Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta e ormai, come ha fatto sapere lei stessa, manca pochissimo all’arrivo della cicogna in casa Spinalbese. La nascita di Luna Marì è ormai prossima e la showgirl è arrivata alla fine della gravidanza, circa nove mesi passati tra l’amore di Antonino e del suo primogenito Santiago, avuto con il ballerino Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, manca pochissimo: l’annuncio fa impazzire tutti

Nei commenti del suo ultimo post su Instagram ha spiegato che manca davvero “pochissimo” al grande giorno e che il momento fatidico arriverà “da un momento all’altro”. Sono stati tanti i fan che hanno fatto domande e in molti le hanno chiesto se fosse emozionata. La risposta non poteva che essere affermativa. “Uhhhh tantissimo, ma tantissimissimo”.

Nei recenti scatti Belen ha mostrato veramente un pancione esplosivo anche se ha anche ammesso di aver scelto di vivere questa seconda gravidanza in modo più privato. Ai followers sarebbe piaciuto vivere questo momento più da vicino conoscendo tutti i dettagli, però la showgirl ha deciso per la privacy.