Ritorno di fiamma tra Arisa e il suo manager Andrea Di Carlo. L’annuncio diffuso dalla cantante su Instagram ha sorpreso i fan: tanta delusione nei commenti

Sembrava che fosse definitivamente tramontata la storia d’amore tra Arisa e il suo manager Andrea Di Carlo. I due dopo aver attraversato diverse crisi avevano deciso lo scorso maggio di mettere un punto alla loro relazione nonostante fossero in procinto di sposarsi. La cantante aveva dato cenni di cedimento subito dopo il Festival di Sanremo 2021, quando ospite a Domenica In, si mostrò parecchio titubante dinanzi a una domanda della Venier.

Difatti, sulle parole del brano portato a Sanremo, l’amatissima conduttrice le chiese se tra lei e il suo fidanzato andasse tutto bene. Ma in quella occasione Arisa faticò a dare una risposta facendo percepire aria di crisi. A distanza di due mesi circa, ovvero a maggio, arrivo l’annuncio ufficiale: nel corso di un weekend i due si sono salutati con tanto di baci e abbracci facendo naufragare le nozze e tutti i progetti che avevano in mente per il futuro.

Ma a distanza di altri due mesi Rosalba Pippa e Andrea Di Carlo tornano al centro del gossip con un ritorno di fiamma. E’ stata proprio la talentuosa cantante genovese ad ufficializzare la notizia attraverso il suo account privato di Instagram con tanto di tag.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Belen Rodriguez, manca pochissimo: l’annuncio fa impazzire tutti

Arisa e la passione ritrovata con il suo manager Andrea Di Carlo: il post pubblicato su Instagram

“Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre“, con queste parole Arisa ha annunciato il ritorno di fiamma con il suo manager Andrea Di Carlo. Dopo la rottura dei mesi scorsi che sembra essere definitiva, Rosalba Pippa ha deciso di voltarsi e dare un’altra opportunità alla sua relazione più volte naufragata.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Sossio Aruta e Ursula Bennardo, triste rivelazione: è crisi

Tantissimi sono però i commenti di disapprovazione che si leggono sotto al suo post. Difatti, i fans di Arisa non sembrerebbero per niente d’accordo. Tra i 215 commenti raggiunti in pochissimo tempo c’è chi le ricorda quanto il suo manager l’abbia fatta soffrire in passato: “Al cuor non si comanda ma valuta un pizzichino anche razionalmente“, “Non dico nulla solo perché ti voglio bene”.