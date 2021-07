Anticipazioni Una Vita, Bellita scopre chi è Julio: la reazione sconcertante

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che Bellita scoprirà qual è il rapporto che lega suo marito José e Julio

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che Bellita diventa sempre più sospettosa del rapporto tra suo marito José e Julio, nuovo arrivato ad Acacias. La donna parlerà anche con Cinta e le rivelerà di avere dubbi sull’orientamento sessuale di José perché pensa che tra i due ci sia una relazione amorosa. Cinta mentirà a sua madre perché aspetta che sarà il padre a dirle la verità: Julio è suo figlio illegittimo.

LEGGI ANCHE > > > Barbara D’Urso, ufficiale la decisione di Mediaset: sarà definitiva?

NON PERDERTI > > > Sanremo 2022, colpo di scena Amadeus: è appena arrivato l’annuncio

I dubbi di Bellita diventano talmente grossi da non riuscire a tollerarli più e li espone a José, il quale messo alle strette le dice la verità. La moglie non reagirà affatto bene, infatti José sarà cacciato di casa e costretto a dormire nella pensione di Fabiana e Servante. Julio viene a sapere tutto quanto sta accadendo e si sente in colpa.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Temptation Island, Tommaso e Valentina al falò?

Anticipazioni Una Vita, come si evolve la situazione in casa Dominguez

Nonostante José provi a riconquistare la fiducia della sua amata, ogni tentativo sembra essere vano, così Cinta e Julio provano a tirarlo su di morale. Proprio quando il matrimonio sembra essere andato, Julio parla a gran voce con Bellita dell’amore che José dice di provare per lei: le sue parole la faranno addolcire ed è solo in questo momento che la coppia si ricongiunge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Mediaset, addio ad un volto amatissimo: pubblico senza parole

Dopo la breve rottura e la possibile partenza di Julio, José sul finalmente presentare suo figlio illegittimo a sua moglie che lo accetta.