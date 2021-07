Amadeus rivela il dramma vissuto da bambino: sgomento tra i fan

Nella sua ultima intervista Amadeus ha svelato un suo dramma vissuto da bambino che gli ha portato un trauma da adulto: cosa è successo al conduttore.

Il protagonista indiscusso della televisione italiana negli ultimi due anni è senza ombra di dubbio Amadeus. Infatti il presentatore ha ringiovanito e risollevato il Festival di Sanremo, dando un nuovo entusiasmo alla competizione canora. In questi giorni il conduttore ha avuto l’occasione di raccontarsi. E’ oramai noto che l’ex speaker radiofonico sia ipocondriaco. Nel 2017 spiegò di chiamare la moglie Giovanna quattro-cinque volte al giorno per sapere se i figli stanno bene.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Dayane Mello: dopo il GF Vip ha deciso di trovarsi un nuovo lavoro – VIDEO

Questa sua ipocondria però è dovuta ad un dramma vissuto da bambino. Infatti quando aveva solamente 7 anni, Amadeus fu ricoverato a lungo in ospedale a causa di una malattia chiamata nefrite. Questa patologia, infatti, è un’infiammazione a carico del rene. Andiamo quindi a vedere il racconto di questa terribile esperienza vissuta quando lo showman era bambino.

Amadeus, il conduttore è ipocondriaco a causa di un trauma infantile: il suo racconto

Intervistato al settimanale ‘Oggi’, Amadeus ha quindi raccontato la sua battaglia con la nefrite da piccolino. In merito a quel trauma avuto da bambino ha affermato: “Fu un momento molto difficile che probabilmente non ho mai superato. Certi traumi ti restano addosso. Oggi le malattie mi terrorizzano“. Proprio per questo motivo il conduttore ancora oggi segue una dieta rigidissima visto che è costretto ad assumere farmaci per il resto della sua vita.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip 6, ex concorrente rifiuta ruolo da star: il motivo sorprende tutti

A causa della Nefrite il conduttore ha svelato di non mangiare cibi con il sale, ma soprattutto non consuma carne rossa da 15 anni. La moglie Giovanna Civitillo in merito alla condizione del marito ha poi rivelato: “Ogni tanto io e mio figlio, quando il padre non c’è, ci concediamo delle ‘serate schifezze’. Patatine, salse, chi più ne ha più ne metta“. Infine sempre ‘La Giovanna’ ha poi ironizzato affermando che per Amadeus anche un brufolo in faccia potrebbe essere sintomo di una malattia. La famiglia così riesce a superare questa condizione di ‘Ama’ scherzandoci su dal mattino alla sera, infatti la Civitillo ha concluso affermando: “Altrimenti usciremmo pazzi“.