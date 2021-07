Alessandro Preziosi, protagonista di “Masantonio – Sezione Scomparsi” non è andato in onda il 2 luglio. Ecco cosa è successo davvero e se la serie Tv continuerà ad essere trasmessa da Mediaset.

Il 2 luglio non è andato in onda la serie Tv di Canale 5 “Masantonio – Sezione Scomparsi“. Su Mediaset è stato trasmesso “Adaline – L’eterna giovinezza”, un film registrato nel 2015 che vede come protagonisti Blake Lively e Harrison Ford. I temi trattati sono l’eterna giovinezza e la ricerca del vero amore, a cui alla fine Adaline dovrà cedere.

Perchè “Masantonio – Sezione Scomparsi” non è andato in onda su Canale 5? La spiegazione è molto semplice: in queste settimane si stanno svolgendo i Campionati Europei di calcio, che sono davvero seguitissimi dal pubblico italiano. Si parla infatti di picchi di ascolto da oltre dieci milione di persone.

Quando andrà in onda Preziosi con Sezione Scomparsi?

Le previsioni sugli ascolti Tv indicano che gli italiani guarderanno numerosi la partita del Belgio con l’Italia, che potrebbe garantire l’accesso alle fasi finali di Euro 2020. Quando andrà in onda la puntata che venerdì 2 luglio non è stata trasmessa? Mediaset ha confermato di aver scelto di posticipare la serie Tv a domenica alle 21:25.

La successiva terza, quarta e quinta puntata di Masantonio, invece, torneranno ad essere trasmesse di venerdì, e sempre alle ore 21:25. L’appuntamento per vedere Alessandro Preziosi nei panni di Elio Masantonio in “Sezione Scomparsi” è dunque solo rimandata: nel cast ci sarà anche Claudia Pandolfi.