WhatsApp, grande novità per immagini e video: cosa cambia

Spunta su WhatsApp una grandissima novità riguardante immagini e video. Andiamo quindi a vedere cosa cambierà a breve sull’applicazione di messaggistica.

Nell’ultimo mese su WhatsApp sono arrivate tantissime funzioni che hanno migliorato l’applicazione. Abbiamo visto l’arrivo degli audio a velocità doppia, ma non è l’unica funzione pronta a migliorare l’applicazione. Infatti a breve l’app implementerà i contenuti multimediali visualizzabili una sola volta. La funzione dovrebbe arrivare a breve sulla versione Beta dell’applicazione di messaggistica.

Quindi quando invieremo foto o video potremo selezionare la funzione grazie ad un nuovo tasto inserito nella parte destra del box per inviare i messaggi. Il contenuto in questione sarà poi cancellato automaticamente una volta che il destinatario lo avrà aperto. Inoltre se il destinatario avrà disattivato la funzione della spunta blu, il mittente saprà comunque se il contenuto è stato visualizzato o meno. Inoltre la funzione sarà utilizzabile anche nelle chat di gruppo, con l’amministratore che potrà decidere se attivarla o meno.

WhatsApp, attenzione alla fake news sul ‘Green Pass’: utenti in pericolo

Il green pass sta arrivando a milioni di italiani attraverso l’applicazione ‘Io’, eppure i pericoli sono dietro l’angolo con diversi cyber criminali pronti a diffondere fake news su WhatsApp. Infatti in tutta Italia iniziano ad arrivare comunicazione false riguardanti il passaporto vaccinale. Nelle chat di mezza Italia, infatti, sta cominciando a circolare un messaggio con questo testo falso: “In questo link puoi scaricare il certificato verde che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”.

Questo invito, però non è altro che l’ennesimo tentativo di phishing presente sull’applicazione. Infatti cliccando sul link verrete indirizzati a grafiche verosimile, che però non hanno altro che un obiettivo, ossia rubare i vostri dati sensibili. Addirittura nella pagina in questione si chiede di inserire il proprio numero di telefono. A volte, cliccando su questi link, si potrebbero attivare anche servizi in abbonamento. Per evitare questo pericolo bisognerà ignorare il messaggio e segnalare l’account in questione.