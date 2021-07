Temptation Island, Tommaso inviava messaggi ad un’altra – VIDEO

Guendalina Tavassi ha raccontato di essere stata contattata più volte da Tommaso di Temptation Island e per circa un anno. Ecco cosa le scriveva il gelosissimo fidanzato di Valentina sui social media.

Guendalina Tavassi, ex concorrente del “Grande Fratello” e di “Tale e quale show”, non nasconde nulla ai suoi ammiratori sui social media. Condivide ogni momento della giornata, e ha deciso di commentare in diretta anche la prima puntata di Temptation Island. L’influencer si è subito accorta di conoscere uno dei concorrenti.

Guendalina Tavassi è sconvolta: definisce il concorrente un sosia di Megamind, e sottolinea che il volto le è davvero familiare. Poi capisce che Tommaso, il fidanzato di Valentina, non abita lontano dalla sua abitazione. Nonostante siano vicini di casa, avrebbero comunicato numerose volte e solo sui social media nel corso del precedente anno.

Temptation Island, cosa scriveva Tommaso a Guendalina Tavassi?

Tommaso, prima di decidere di andare a Temptation Island, ha inviato messaggi per circa un anno a Guendalina Tavassi, scrivendole di conoscere sua figlia Gaia. Il ragazzo di soli 21 anni che ha una relazione con una donna più grande di lui di 19 anni avrebbe continuato ad insultare con diversi messaggi l’influencer.

Guendalina Tavassi fa capire di non essersi affatto preoccupata per i messaggi ricevuti da Tommaso, è solo stupita di ritrovarselo in un reality show in televisione. Il ventunenne si è già fatto notare nel programma della Rai per la sua gelosia estrema, che si è palesata quando ha visto la fidanzata indossare un bikini invece di un costume intero.

Ecco alcuni dei video pubblicati da Guendalina Tavassi su Instagram: