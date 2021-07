Mediaset, addio ad un volto amatissimo: pubblico senza parole

Mediaset, addio ad un volto amatissimo: dopo Alessia Marcuzzi anche un’altra storica conduttrice lascia, pubblico senza parole

Forse mai come questa estate in casa Mediaset è tempo di ribaltoni. In attesa che il Gruppo presenti i palinsesti per le sue reti nella prossima stagione autunnale e invernale, sono certo almeno due addii di peso. Il primo è stato quello di Alessia Marcuzzi che dopo 25 anni ha scelto di fare altro. E adesso ariivano anche le parole ufficiali di Giorgia Rossi.

La giornalista romana, popolarissima volto di Sport Mediaset, ha messo fine alla voci che in realtà circolavano da tempo ufficializzando il fatto di voler cominciare un nuovo progetto. Nel suo lungo post sui social non spiega dove andrà, ma è un segreto di Pulcinella: rafforzerà la squadra di DAZN che dalla prossima stagione di Serie A e per 3 anni avrà tutte le partite in esclusiva.

La conduttrice romana ha spiegato che dopo 8 anni mette fine alla sua esperienza in Mediaset (prima lavorava a Premium, ndb). Era entrata come una collaboratrice, senza sapere a cosa andava incontro e senza avere chiaro il futuro., Pensa in questi anni di non aver sfruttato appieno tutte le occasioni, ma da ogni esperienza si impara e lei è felice del percorso che hanno fatto insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisa Di Francisca choc, gelo in studio per il suo dramma

Mediaset, addio ad un volto amatissimo: il commovente saluto della conduttrice

Prima di Mediaset c’erano state la tv della Roma, Sky Sport ma anche la Rai. Come a dire che salvo poche eccezioni, Giorgia Rossi ha potuto conoscere ambienti di lavoro nelle più importanti redazioni televisive italiane e in ognuna ha imparato qualcosa. Nella sua ultima fase della carriera, quella he le è servita per farsi conoscere dal grande pubblico, ci sono stati programmi come Pressing Champions League e Pressing Serie A, Tiki Taka e Balalaika in occasione dei Mondiali 2018.

Ora sente che è arrivato il tempo di cambiare e ringrazia tutti quelli che l’hanno aiutata a crescere, dall’editore ai suoi direttori, ai colleghi (in particolare Alessio Conti che è anche il suo compagno). “Ognuno mi ha lasciato qualcosa, da ognuno ho imparato. Sono stati anni preziosissimi di cui sarò sempre grata e onorata. Ciao Mediaset, è stato bellissimo”.