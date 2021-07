Isola dei Famosi, pazzesco: ex naufrago come inviato della prossima edizione

Clamorosa indiscrezione riguardante l’Isola dei Famosi. Infatti un ex naufrago potrebbe diventare l’inviato per la prossima stagione.

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha visto lo youtuber ed influencer Awed vincere il reality. Adesso la produzione starebbe già pensando ad un nuovo cast per la prossima edizione. Infatti dovrebbe cambiare tutto, anche l’inviato dall’Isola di Palapa. Il candidato numero uno sembrerebbe essere Akash Kumar, modello italo-indiano ed ex naufrago. Infatti Kumar ha partecipato proprio all’ultima edizione del reality, creando non poche polemiche grazie al suo carattere.

Durante la sua ultima intervista Akash avrebbe rivelato dia vere diverse proposte allettanti. Al momento però l’italo-indiano sembrerebbe essere tornato a fare il modello a tempo pieno. Infatti ha partecipato a diverse sfilate per Armani e Kiton. Inoltre Kumar è stato ospite anche al Pitti Uomo, storica manifestazione di moda a Firenze. Qui ha collaborato con il brand NTN66 by Twentyone. Il Pitti, infatti, è stata la prima manifestazione puvvlica fatta dopo il lockdown. Andiamo quindi a vedere quale sarà il futuro del modello.

Isola dei Famosi, Akash Kumar nuovo inviato? Possibile ritorno sull’Isola

Durante la sua ultima intervista al portale Today, Kumar ha rivelato il perchè in televisione ci sarebbero troppe sovrastrutture. La carriera da modello, infatt, affascina ancora Akash e potrebbe stabilirsi all’interno di qualche contenitore televisivo. Sulla possibile partecipazione alla prossima edizione dell’Isola, Akash ha ricordato che la produzione gli ha proposto un ruolo da inviato dall’Honduras.

L”invito fatto dalla trasmissione Mediaset, però, al momento non entusiasma così tanto il modello. Infatti ai microfoni Kumar ha risposto: “Non è un mondo che mi appartiene. Preferisco la moda“. Una risposta che sembrerebbe un secco no, ma il modello subito dopo si è corretto affermando che penserà in futuro se accettare o meno. Quindi Mediaset proverà a convincerlo, con il Biscione che sta ringiovanendo il suo cast e dopo Tommaso Zorzi, anche il modello italo-indiano potrebbe stabilirsi all’interno di Canale 5.