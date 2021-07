Una concorrente del GF Vip 5 ha rifiutato un ruolo da protagonista nella prossima stagione del programma condotto da Alfonso Signorini.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Barbara D’Urso, ufficiale la decisione di Mediaset: sarà definitiva?

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip: Adriana Volpe. La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma Alfonso Signorini avrebbe voluto al suo fianco un’altra gieffina che purtroppo ha declinato l’offerta.

GF Vip 6, ex concorrente rifiuta ruolo da star: il motivo sorprende tutti

Alfonso Signorini aveva proposto a Stefania Orlando un ruolo diverso per la prossima edizione. Come ha ammesso nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, Alfonso Signorini l’avrebbe voluta tra gli opinionisti del programma. Tuttavia Stefania ha spiegato il perché ha deciso di declinare l’offerta: “Sì, confermo. E ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa sei mesi, serve una pausa. È una trasmissione che mi è sempre piaciuta tantissimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Tina Cipollari si diverte al casinò: pubblico in visibilio – VIDEO

Chi vi partecipa, non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta. Negli anni scorsi ho sostenuto molti provini e non sono stata presa. Questa volta non sono stata nemmeno provinata”.