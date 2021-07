Filippo Bisciglia, la sorpresa arriva inattesa: nessuna possibilità di errore, le notizie per i fan dell’amatissimo conduttore sono chiare

Quando arriva l’estate, la curiosità è sempre per i programmi tv che tornano, perché da un anno all’altro nessuno è in grado di stabilire se il pubblico possa aver cambiato i gusto. Succede sempre anche con Temptation Island che quest’anno ha deciso di accorpare le due edizioni, senza più puntare su quella Vip.

Una scelta che ha convinto il pubblico? I dati appena usciti sugli ascolti tv danno una risposta chiara a Filippo Bisciglia e a tutta la produzione del docu reality di Canale 5. La prima puntata ha catturato 3.194.000 spettatori, pari al 20.96% di share. Una vittoria netta e schiacciante nella serata del 30 giugno, anche se mancava il confronto con gli Europei di calcio.

Nettamente staccati tutti gli altri programmi. Bene come al solito comunque Su Rai 3 la nuova puntata di Chi l’ha visto? che ha catturato 2.036.000 spettatori, pari ad uno share dell’11.28%. A seguire, il film La forma dell’acqua su Rai1 con 1.708.000 spettatori pari al 9.37%. Su Rai2 l’altro film Man on Fire – Il fuoco della vendetta è stato visto da 1.325.000 spettatori pari al 7.35% di share e su Italia 1 Point Break è piaciuto a 764.000 spettatori (4.02%). Infine su La7, Atlantide Speciale – Diaz la Notte della Democrazia è stato visto da 291.000 spettatori con uno share dell’1.99%.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Isola dei Famosi, pazzesco: ex naufrago come inviato della prossima edizione

Filippo Bisciglia, la sorpresa arriva inattesa: cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island?

Vittoria su tutta la linea quindi per la nona edizione di Temptation Island che ha fatto conoscere al pubblico le sei coppie che hanno rimesso in gioco i loro sentimenti. I due che forse hanno più catturato l’attenzione sono Tommaso, 21 anni, che è fidanzato con la 40enne Valentina, 40 anni.

Lui non nasconde di essere molto geloso, anche se la differenza di età non è mai stata un peso. ma prima di lasciarla, l’ha salutata così: “Ricordati di coprirti il corpo, metti sempre il prendisole. Il tuo corpo è sacro”. Poi ha rosicato per i primi giorni nel villaggio, perché la sua donna ha fatto assolutamente quello che voleva. E secondo le anticipazioni di Temptation Island, forse anche lui si è lasciato andare. “È successo un casino” ha detto agli altri ragazzi, mentre le immagini mostrano lui e una single insieme su un lettino, nascosti da una coperta

Ma nelle anticipazioni della seconda puntata, che sarà trasmessa lunedì 5 luglio per evitare di scontrarsi con gli Europei 2021, si vede Filippo Bisciglia insieme a Valentina nel villaggio delle fidanzate, Deve mostrarle un video che non può aspettare. Cosa sarà successo veramente?