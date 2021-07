La modella Dayane Mello sembrerebbe aver deciso di voler archiviare la sua esperienza al GF Vip. Se da un lato continua a fare la modella, dall’altro avrebbe deciso di intraprendere una nuova avventura professionale.

L’esperienza al GF Vip di Dayane Mello è stata molto travagliata, ma non per l’incontro inaspettato con il suo ex Mario Balotelli. Durante il reality show sono emersi i suoi vecchi dissapori con la madre, che poi è morta a causa di un cancro. La modella ha voluto precisare che era riuscita a chiarirsi e a scusarsi prima che la malattia peggiorasse.

Dopo la sua ospitata nel programma “Salotto Salemi” della sua ex coinquilina della Casa del Grande Fratello, Dayane avrebbe deciso di provare a sperimentarsi in un nuovo ruolo lavorativo. Si è infatti mostrata in camice, ed ha annunciato in grande stile sui suoi canali social l’inizio di questa sua nuova attività.

Che cosa fa Dayane Mello dopo il GF Vip?

Dayane Mello ha deciso di seguire le orme dell’argentina Wanda Nara, che ha lanciato una linea di cosmetici di lusso. Anche l’italo-brasiliana è voluta diventare imprenditrice nel mondo della cosmetica, ma ha deciso di puntare sulle creme di bellezza fondando il marchio e curando i prodotti di “Dayane and you“.

Le scatole dei prodotti sono coloratissime, ed i prezzi abbastanza popolari: se Wanda Nara vende i suoi prodotti con prezzi vertiginosi che sono nella fascia 700-1500 euro, Dayane Mello vende le sue creme a prezzi variabili, fra i 20 ed i 50 euro. La modella ci crede, e si è mostrata anche in un video in laboratorio mentre segue la produzione.