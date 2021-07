Calciomercato Milan, è sfida a Roma e Juventus per il bomber da 150 gol

Il Milan ha lanciato una bellissima sfida di mercato a Roma e Juventus. Le big scendono in campo e si contendono i top player.

Paolo Maldini non vuole scendere a compromessi. Lo si è visto con Gigio Donnarumma e Calhanoglu passati rispettivamente al PSG e all’Inter. Adesso in casa Milan altri due giocatori vivono dei malcontenti relativi ai contratti. Si tratta di Franck Kessie e Davide Calabria. Entrambi hanno vissuto una stagione esaltante e in modo particolare il Presidente si è reso protagonista assoluto della cavalcata conclusasi con il ritorno nell’Europa che conta.

In base al valore dei giocatori bisognerà trovare un accordo sui rinnovi dei contratti che per entrambi decorreranno nel 2022. Kessie chiede 6 milioni più bonus (il Milan non vuole andare oltre i 4 più bonus), mentre tra domanda e offerta per Calabria ballano circa 500 mila euro. Ad oggi però entrambi potrebbero salutare per evitare un altro caso Donnarumma e così il Milan si sta guardando attorno per trovare degli eventuali sostituiti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo: è vicinissimo alla Premier!

Calciomercato Milan, è sfida a Roma e Juventus per bomber da 150 gol

Il calciomercato che verrà non vedrà grandi nomi spostarsi a somme spropositate. Anche le big come Milan, Juventus e Roma cercheranno le migliori soluzioni senza spendere tanto. Tutti dunque sono in cerca di futuri campioni e così nelle ultime ore i riflettori sono finiti tutti su Herculano Nabian, centravanti classe 2004 del Vitoria Guimaraes.

Maldini, il neo diesse Arrivabene e Thiago Pinto lo seguono con particolare attenzione. Il ragazzo è dotato di una forza fuori dal comune e il suo rendimento nelle giovanili del club portoghese è stato straordinario: oltre 150 gol. Per velocità, fisico e caratteristiche tecniche ricorda molto Romelu Lukaku e per questo motivo Milan, Roma e Juventus sono sulle sue tracce.