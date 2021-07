Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese, futuro in tv? In attesa che arrivi Luna Marie, la coppia ha programmi importanti da seguire

Sono già cominciate le grandi sfide in televisione per la prossima stagione autunnale e anche le grandi manovre tra vecchi e nuovi protagonisti. Tra questi c’è anche una coppia che intriga molto il pubblico anche se per ora non si è mai vista in un programma tv, Parliamo di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che nelle prossime ore diventeranno genitori di Luna Marie ma guardano anche oltre

Lui in particolare, che nella vita fino ad oggi ha fatto davvero un altro mestiere. A Antonino è stato un apprezzato hair stylist, prima di licenziarsi, e adesso sogna di avere in futuro in tv. Il promo programma per lui in effetti sembra già pronto, secondo le indiscrezioni del quotidiano ‘Libero’.

Il compagno di Belen Rodriguez infatti sarebbe stato contattato dalla produzione di Pechino Express, che dalla prossima edizione passerà su Sky Uno diventando Pekin Express. E la novità è che potrebbe partecipare al game show insieme al futuro suocero, Gustavo Rodriguez.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese, futuro in tv? Il copione è già scritto

In effetti fino ad oggi ci sono già state coppie di genitori e figli in gara a pechino Express, ma in tutte le edizioni italiane del programma mai un genero e un suocero. tecnicamente in effetti non lo sono nemmeno Antonino Spinalbese e Gustavo Rodriguez, ma in fondo di fatto è solo un pro forma. Il ragazzo è subito entrato alla grande nella famiglia di Belen e tutti lo adorano. Quindi perché non riproporre questa armonia anche in un gioco?

Non è ancora chiaro se in realtà la proposta sarà accettata e soprattutto quando cominceranno le riprese del programma che è stato in dubbio fino all’ultimo anche per problemi legati al Covid. Ma certamente questa coppia avrebbe una presa potentissima sul pubblico di Pechino Express. E per Antonino sarebbe il modo di farsi conoscere meglio, non solo come compagno di Belen.

Lei intanto è concentrata solo sul parto, ma presto tornerà in televisione con le registrazioni della nuova stagione di Tu sì que vales. In più sarebbe già pronto per Belen anche un nuovo programma su Italia 1 sulle mamme che lavorano, situazione che conosce benissimo. E se veramente anche Antonino piacerà al pubblico, un futuro insieme in tv sarebbe più facile.