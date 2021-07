La Mediaset sembra aver preso una drastica decisione. Non sono più solo voci, ormai è tutto ufficiale. Come cambia il futuro di Barbara D’Urso a Canale 5.

Se prima avevamo dei dubbi, dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022 è tutto chiaro. Dopo mesi di indiscrezioni, tra smentite da parte della conduttrice e ulteriori rincari da parte dei giornali di gossip, è tutto ufficiale: Barbara d’Urso è stata sostituita come conduttrice del programma della domenica pomeriggio di Canale 5.

La sostituzione a Domenica Live però non è l’unica mossa a sfavore di Barbarella. Cancellato anche Live-Non è la d’Urso. Il contenitore della domenica sera di Canale 5 è andato in onda per l’ultima volta il 28 marzo scorso, ottenendo un sonoro flop in termini di ascolti, e non tornerà più in onda almeno fino alla prossima stagione TV.

Barbara D’Urso, ufficiale la decisione di Mediaset: sarà definitiva?

Barbara D’Urso out, ma chi sarà a sostituirla? Con la presentazione dei palinsesti di oggi, sono stati confermate come conduttrici Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. La prima sarà la padrona di casa di Scene da un Matrimonio. Il programma sfiderà Domenica In di Mara Venier.

Dopo Scene da un Matrimonio arriverà Silvia Toffanin. Verissimo non andrà soltanto in onda solo il sabato pomeriggio bensì anche la domenica. E Barbara D’Urso? Confermata alla conduzione di Pomeriggio 5 ma oer il momento per lei nessun programma in prime time.