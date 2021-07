Anticipazioni Temptation Island, Tommaso e Valentina al falò?

Lunedì 5 luglio ci sarà la seconda puntata di Temptation Island e le anticipazioni fanno sapere di un primo falò di confronto

Valentina e Tommaso: “È successo un casino!”#TemptationIsland pic.twitter.com/rvDjTP69MR — temptation island out of context (@temptation_ooc) June 30, 2021

La puntata di ieri, mercoledì 29 giugno, di Temptation Island è finita con Tommaso che raccontava ai ragazzi: “È successo un casino” e Valentina che usciva dal pinnetto visibilmente innervosita. Nelle anticipazioni che accompagnano i titoli di coda del reality show, c’è Filippo che dice ad una delle ragazze di un loro fidanzato che ha chiesto il falò di confronto. Potrebbe trattarsi di Valentina e Tommaso?

La risposta è no, non sarà la coppia a finire al falò di confronto, nonostante c’è un possibile tradimento da parte di Tommaso con una delle tentatrici dell’Is Morus Relais. Al termine della puntata, infatti, Filippo ha immediatamente convocato Valentina dicendo: “Devi assolutamente andare nel pinnetto perché c’è una cosa molto importante che devi vedere e non possiamo aspettare il prossimo falò”.

Anticipazioni Temptation Island, chi chiede il falò di confronto?

Claudia subito dopo aver salutato il fidanzato fa delle rivelazioni importanti che Ste non conosceva… State guardando la prima puntata di #TemptationIsland? pic.twitter.com/kH7RFUYlHO — Temptation Island (@TemptationITA) June 30, 2021

Nonostante il matrimonio fissato per il 7 agosto, Claudia ha molti dubbi su Ste che vorrebbe risolvere: sarà proprio lei a chiedere il falò di confronto al fidanzato, promesso sposo.

Filippo Bisciglia, dunque, come di consueto convocherà Ste e gli dirà di avere una comunicazione importante per lui.