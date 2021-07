Anticipazioni Mr Wrong, Tolga incastra Ezgi: guai in arrivo per Ozgur

Le anticipazioni di oggi, giovedì 1 luglio, di Mr Wrong – Lezioni d’Amore fanno sapere di Tolga che incassa Ezgi a discapito di Ozgur

Su Canale 5, a partire dalle 14:45 avrà inizio una nuova puntata di Mr Wrong – Lezioni d’Amore. Oggi, giovedì 1 luglio, andrà in onda la puntata numero 32 che continuerà ad avere come protagonista la discussione e conseguente tensione tra Levent (Gürgen Öz) e Cansu (Fatma Toptas). Ad aggravare la situazione è in arrivo un nuovo fiocco – rosa o azzurro? – tra la coppia e così Levent capisce che è arrivato il momento di chiederle di sposarlo.

La situazione precipita quando Cansu, in ospedale, scopre che qualcuno ha inavvertitamente – o forse no? – invertito le cartelle cliniche, pertanto non è incinta e la coppia non aspetta nessun bambino.

Anticipazioni Mr Wrong, Tolga incastra Ezgi

Ozgur viene colpito nel profondo quando Tolga, pur di non fargli affittare il locale, decide di comprare l’intero edificio. Con la complicità del dottor Irem, Tolga minaccia Ezgi di denunciarla qualora Ozgur non rinunciasse a La Gabbia. Presa dal panico, la giovane Inal chiede aiuto ai suoi amici che per poco non vengono beccati dagli scagnozzi di Tolga.

Parallelamente a ciò, Ezgi riceve il primo incarico dal suo nuovo capo che riesce a portare a termine con grande successo. Aggiunto a ciò, Ozgur finisce per crederla sul fatto che la presenza di Serdar al suo compleanno fosse del tutto casuale e non organizzato: tra i due sembra schierare di nuovo il sereno.