Colpi di scena nel mese di luglio per gli appassionati di Beautifu. Florence scoprirà la verità sulla malattia di Sally ma le cose si metteranno male per la ragazza

Non mancheranno colpi di scena nel mese di luglio per gli appassionati della soap opera americana Beautiful. Ancora al centro dell’attenzione vedremo Brooke, Ridge e Shauna. Dopo il bacio uscito allo scoperto tra la Logan e Bill, i due cercheranno di recuperare la propria storia con Ridge e Kate. Ma il Forrester ormai ha preso una propria posizione: ha deciso di restare con Shauna ed entrambi sono partiti per Las Vegas lasciando Los Angeles.

Intanto la Fuller è sempre più soddisfatta di quanto è riuscita a rovinare. Difatti è stata proprio quest’ultima a portare allo scoperto il ‘tradimento’ della sua nemica. Come Brooke anche Bill non si da pace e prova a spiegare a sua moglie che non c’è stato nulla oltre il bacio. Ma la più piccola delle sorelle Logan non si fida: è delusa dall’atteggiamento di sua sorella.

Il Forrester che nel mentre è arrivato a Las Vegas con Shauna si ubriaca e finisce per sposarla. Difatti, quando la Logan sarà riuscita a riportarlo a casa grazie al pilota che lo localizza, Ridge non ricorda cos’è successo la sera precedente. Sarà la Fuller a raccontare tutto ad entrambi: a Brooke e a Ridge.

Sally e i sospetti sulla sua malattia: ad indagare e Florence

Per Florence aumentano sempre di più i sospetti sulla malattia di Sally e decide così di indagare per scoprire la verità. La ragazza intanto chiederà a Wyatt di interrompere la convivenza con la Spectra la quale sta utilizzando ogni mezzo per rialimentare dei vecchi sentimenti dello Spencer: il ragazzo le ricorda però che sono solo amici.

Intanto Flo è determinata e vuole andare fino in fondo cercando di ottenere dalla dottoressa Escobar delle risposte. Riuscirà così ad entrare di nascosto nell’ufficio di Penny dove troverà dei file nominati Sally Spectra. Proprio nel momento in cui la figlia di Shauna fa un’incredibile scoperta, arrivano la dottoressa e Sally. A questo punto la Spectra confesserà di aver finto con la sua malattia, ma prima che la ragazza possa raccontare tutto a Wyatt, Sally e Penny si sbarazzano di lei.