American University of Rome, Travel and Tourism Management: la laurea che ti spalanca le porte sul futuro!

American University of Rome, Travel and Tourism Management: conosciamo meglio la laurea che ti spalanca le porte sul futuro!

Vuoi fare carriera nel settore dei viaggi e del turismo?

Scegli Roma, la capitale del turismo!

Scegli una laurea all’American University of Rome!

Non solo Roma è costantemente classificata tra le prime 20 destinazioni turistiche del mondo, ma l’Italia è classificata come il quinto paese più visitato al mondo. L’Italia è sinonimo di slow food, enogastronomia, patrimonio artistico e culturale, pellegrinaggi religiosi, percorsi naturali ed eco-sostenibili, benessere, shopping, crociere, festival musicali e cinematografici, eventi sportivi mondiali e persino Parchi a Tema.

Nel cuore di Roma è situata la Città del Vaticano, punta di diamante delle sue attrazioni. Roma conosce bene il potere del turismo, quale motore economico e forza politica. Gli studenti di AUR, che scelgono Travel and Tourism Management, sperimenteranno, in prima persona, come le nuove iniziative e le migliori pratiche possono lavorare per rendere il turismo migliore per il futuro.

La bellezza di Roma è evidente nei segni storici lasciati dai suoi grandi governanti – dagli imperatori ai papi – e dai grandi artisti. Non sono solo le attrazioni che rendono Roma speciale! è il modo in cui la città fa appello a tutti i sensi e ricorda costantemente, che la storia è lunga e la vita è breve. “ Fermati, riposa e goditi i piaceri! “

Una passeggiata nel centro storico della città ti porta dal Colosseo (80 d.C.) al balcone dei discorsi di Mussolini (anni ’30), dalla monumentale Fontana di Trevi a Piazza di Spagna (1700), dallo shopping sfrenato per Prada alla meraviglia per il Pantheon, con la più grande cupola di cemento, non armato, del mondo, ancora esistente (120 d.C.).

Come studente, in AUR, avrai una visione intima del fascino romano e italiano. Ti aiuteremo a capirlo con una visione da manager e una conoscenza approfondita della materia. Il tuo professore e i tuoi compagni di classe verranno da tutto il mondo e, a loro volta, ti aiuteranno a vedere le industrie turistiche più ampie e globali attraverso le loro conoscenze e prospettive privilegiate.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> American University of Rome, dir. comunicazioni Harry Greiner: “Ecco le nostre attività e le differenze con le altre università italiane”

Travel and Tourism Management, alte prospettive di lavoro

Coloro che si preparano per una carriera nel Travel & Tourism, troveranno un mercato pronto per i loro talenti, con un posto di lavoro su 10, proveniente da questo settore. Nel 2019, quando il Travel & Tourism globale era fiorente e generava uno su quattro, di tutti i nuovi posti di lavoro nel mondo, il settore contribuiva al 10,6% (334 milioni) di posti di lavoro a livello globale. Post-Covid, il settore dovrebbe rimbalzare in modo spettacolare entro il 2024 e, entro il 2027, dovrebbe sostenere 380 milioni di posti di lavoro.

Non solo il turismo sta crescendo, ma sta crescendo più velocemente di altri settori. Nel 2016, la crescita diretta del PIL, in 116 dei 185 paesi, è stata più forte della crescita registrata nei settori dei servizi finanziari e commerciali, dell’industria manifatturiera, dei servizi pubblici, della vendita al dettaglio e della distribuzione e dei trasporti (Rapporto annuale di impatto economico del World Travel and Tourism Council).

“Mentre le nazioni sembrano guardare sempre più verso l’interno, ponendo barriere al commercio e al movimento delle persone, il ruolo dei Viaggi e del Turismo diventa ancora più significativo, come motore di sviluppo economico e come veicolo per condividere culture, creare pace e costruire la comprensione reciproca” ha osservato il WTTC nel suo rapporto.

La differenza? In AUR prepariamo i leader di domani!

La rapida crescita dei Viaggi e del Turismo ha alimentato la necessità di avere dei manager che sappiano essere altamente versatili, pensatori creativi, risolutori di problemi con capacità imprenditoriali ed eccellenti capacità di comunicazione. Per quasi 50 anni, AUR ha formato i leader di domani, basandosi su un approccio multidisciplinare e sull’esperienza pratica del mondo reale.

La laurea in Travel & Tourism Management è l’unica laurea in turismo offerta a Roma ed è specificamente progettata per soddisfare le esigenze di questa moderna e vibrante industria.

I corsi di base includono:

• Marketing for Travel & Tourism

• Principles of Macroeconomics

• Financial Accounting

• Event Planning, Marketing & Management

• Entrepreneurship: Creating, Financing & Managing New Ventures

• Human Resource Management in Service Operations

• Tourism & Hospitality Law

• Introduction to International Business

• Travel & Tourism Strategy

• Destination Marketing: European Wonders

• Luxury Brand Marketing

Inoltre, gli studenti possono concentrare i loro corsi opzionali in Food Tourism o Cultural & Heritage Tourism. Gli studi sul campo includono un “tour di degustazione di olio d’oliva e vino” e visite ad alcuni dei 55 siti italiani patrimonio mondiale dell’UNESCO (il maggior numero di paesi al mondo). Le attività sul campo per 1 credito permetteranno agli studenti di scoprire gemme storiche, culturali e naturali europee e includono visite a Vienna, Berlino, Cracovia e le Dolomiti in Alto Adige.

AUR Internships & Alumni network

L’ industria dei viaggi è molto grande. Comprende la comprensione di nozioni che variano dagli alloggi ai servizi di trasporto, tour operator, pianificatori di viaggi, vendita al dettaglio, scrittura di viaggi, dal cibo alle bevande, dai negozi al dettaglio alle attività come la ristorazione, dai viaggi educativi e culturali agli affari, dall’intrattenimento ai festival.

Ognuno di questi settori ha necessità di impiego a diversi livelli: vendite, ricerche di mercato e sviluppo, pianificazione di eventi, relazioni pubbliche e media, imballaggio e pubblicità, servizio clienti, finanza, operazioni e gestione generale. La laurea in Travel & Tourism Management di AUR si concentra sul business e la gestione. Gli studenti acquisiscono molte competenze trasversali, che possono applicare nel mercato del lavoro, compreso il settore pubblico e il non profit.

Roma è la sede del cuore politico Italiano, così come di centinaia di ambasciate straniere, istituzioni culturali e ONG. È anche il centro dell’industria cinematografica italiana e della TV/Radio. Tutte queste realtà offrono ottime opportunità di stage e il dipartimento di orientamento degli studenti di AUR è qui per guidare gli studenti verso le scelte giuste.

Quando si tratta della tua futura carriera nel turismo, tutte le strade portano a Roma!

Scegli la laurea in Travel & Tourism Management all’American University of Rome.

Kathleen Fitzsimmons, Direttore dei programmi di Business Administration e Travel & Tourism Management

La professoressa Kathleen Fitzsimmons è un’accademica e manager americana, con una vasta esperienza nel mondo degli affari e nel mondo accademico, Vive in Italia da più di 25 anni. Ha conseguito una laurea in giornalismo, alla Duquesne University e un MBA alla Harvard Business School.

La professoressa Fitzsimmons ha creato una serie di programmi ad AUR, tra cui il programma di Travel and Tourism Management, il programma di studio all’estero AURA, e l’Emory Honors Exchange.