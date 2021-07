Alex Zanardi, aggiornamento sulle sue condizioni: parla la moglie Daniela

Alex Zanardi sta iniziando una nuova vita. La moglie Daniela ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute

È passato ormai un anno dal terribile incidente che ha messo nuovamente in pericolo la vita di Alex Zanardi. Il campione paralimpico è riuscito a superare l’ennesima sfida, e ora il suo processo di recupero procede tra alti e bassi. Al momento, l’ex pilota si trova ricoverato in una clinica specializzata, dove sta seguendo un programma di riabilitazione.

Previsti diversi stimoli multimodali e farmacologici, il tutto sotto il controlla di una equipe di esperti. Dopo i numerosi interventi necessari, ora il 54enne si trova in una condizione stabile, che gli permette di affrontare la terapia senza problemi. Riesce anche a comunicare, seppur senza utilizzare la propria voce a causa dell’atrofizzazione delle corde vocali.

Alex Zanardi, la moglie: “Sta meglio, nuova grande sfida”

Intervistata alla casa automobilistica tedesca BMW, la moglie di Alex Zanardi Daniela ha aggiornato tutti sulle condizioni dell’atleta paralimpico. “Seguendo il consiglio dei medici, questo ci sembrava il momento giusto per dare informazioni sul suo processo di recupero. Vorrei dire a tutti coloro che pensano e pregano per Alex che lui sta combattendo come sempre. L’affetto ricevuto da amici, fan conoscenti e atleti è stato a dir poco commovente e travolgente. Un ringraziamento speciale va al personale medico” le sue parole.

“Alex ha ancora molta forza nelle braccia e nelle mani, e si allena duramente con le attrezzature. Ancora non riesce a parlare, poiché le corde vocali devono recuperare la loro elasticità dopo il coma. Si tratta di una nuova sfida. Percorso lungo e senza possibilità di fare troppe previsioni su quando potrà tornare a casa” ha poi concluso la moglie dell’ex pilota di Formula 1.