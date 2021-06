Tommaso Zorzi, nuova avventura in TV: è ufficiale

Tommaso Zorzi spadroneggia in TV e dopo la vittoria al Grande Fratello VIP è pronto per un altro programma

La prima foto ufficiale di #DragRaceItalia con Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla. A novembre #PalinsestiDiscovery pic.twitter.com/Gu6TjjU6nV — Andrea Conti (@IlContiAndrea) June 30, 2021

Come confermato dal giornalista Andrea Conti attraverso il proprio profilo Twitter, Tommaso Zorzi sarà impegnato in un nuovo programma a partire dal prossimo autunno su Discovery +. RuPaul’s Drag Race è un format statunitense in onda dal 2009 che si basa su di una competizione tra Drag Queen.

Il programma è conosciuto in Italia come America’s Next Drag Queen ed in onda su Fox Life e grazie al successo ottenuto è stata proposta un’edizione tutta italiana del format. La versione americana ha vinto anche il premio come Miglior reality show ai GLAAD Media Awards 2010.

Tommaso Zorzi, le controversie sulla sua conduzione

Soltanto qualche mese fa, Tommaso Zorzi e Giorgia Meloni sono stati ospiti insieme al Maurizio Costanzo Show ed una parte della comunità LGBTQI+ ha avuto da ridire sul fatto che l’influencer e vincitore del Grande Fratello VIP non ha risposto a tono alla leader di Fratelli d’Italia, sostenitrice della famiglia cosiddetta tradizionale. All’ufficialità della conduzione di Tommaso Zorzi – con Priscilla e Chiara Francini – la stessa parte della comunità è insorta contro di lui, non ritenendolo all’altezza.

Ai tempi, a sua difesa, Tommaso Zorzi ammise di non aver risposto a tono perché non sarebbe stato signorile o educato nei confronti del padrone di casa infiammare il programma per una questione personale.