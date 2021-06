Tina Cipollari, fan preoccupati: che cosa è successo all’occhio? – FOTO

I paparazzi hanno sorpreso Tina Cipollari con un occhio bendato durante le sue vacanze in crociera. Che cosa le è successo e perchè ha un vistoso cerotto sull’occhio? Come sta adesso la celebre opinionista di Uomini e Donne?

Tina Cipollari è sicuramente uno dei personaggi a cui gli spettatori si sono affezionati di più nel programma Uomini e Donne. Durante l’interruzione estiva del talk show, l’eterna nemica di Gemma Galgani ha trovato modo di far parlare di sè. Questa volta, però, non per la sua pungente ironia, ma per una foto che preoccupa i suoi ammiratori.

Tina si trova attualmente in vacanza in crociera, ma non perde occasione di continuare comunque a seguire le vicende più appassionanti sul piccolo schermo. Per la prima puntata di Temptation Island si è mostrata con una foto con delle corna d’alce augurando buona visione a tutti. Il riferimento ai tradimenti è evidente e spassoso.

Perchè Tina Cipollari ha l’occhio bendato?

Il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, ha pubblicato come di consueto sui propri profili social alcune anticipazioni del nuovo giornale in edicola ogni giovedì. Preoccupa lo spazio dedicato in prima pagina a Tina Cipollari: il celebre personaggio televisivo ha infatti un occhio bendato da un cerotto occlusore oculare.

Si tratta di un dispositivo medico che chiunque può acquistare in farmacia, per cui potrebbe non trattarsi di un grave problema di salute. Ad esempio, il cerotto di Tina è utilizzato nei casi di ambliopia, cioè quando si ha l’occhio pigro e ne si usa solo uno per guardarsi intorno. Tina, per il momento non si mostra sui social e non ha commentato la notizia.

Ecco la copertina del settimanale Nuovo con la foto dell’occhio bendato di Tina Cipollari: