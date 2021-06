Sanremo 2022, clamoroso ritorno nella prossima edizione? Che annuncio

Una vecchia conoscenza della kermesse musicale potrebbe approdare nuovamente al Teatro Ariston sul palco di Sanremo 2022

Per ogni Festival che va, uno ne viene e Sanremo 2022 è alle porte, o quasi. Sicuramente l’organizzazione della kermesse musicale italiana è già in fermento per la prossima edizione ed alla ricerca del nuovo conduttore che sostituisca la coppia Amadeus-Fiorello. Nonostante le voci di un tris da parte del duo, i nomi in banco per una papabile sostituzione sono molto allettanti.

Ad ogni modo, anche se tutti gli italiani aspettano di sapere qualcosa in più sulla prossima edizione del Festival, ci sarà da aspettare almeno il prossimo autunno. Tuttavia, i primi rumors ed indiscrezioni si fanno più insistenti.

Sanremo 2022, ritorno di fiamma al Festival?

È stato il 2017 l’ultimo anno in cui Gigi D’Alessio ha preso parte al Festival di Sanremo, con il brano La Prima Stella, ma c’era già stato nel 2000 con Non dirgli mai, nel 2001 con con Tu Che Ne Sai, nel 2005 con L’amore che non c’è e nel 2012 con Loredana Bertè ed il brano Respirare. L’artista partenopeo, negli ultimi anni, è stato musicalmente molto impegnato con l’uscita dell’ultimo anno Buongiorno che raggruppa tutti cantanti del Sud Italia con cui ha duettato.

A Leggo, Gigi D’Alessio ha dichiarato: “Partecipare al festival è un onore, sempre. È la più grande vetrina per la nostra canzone. Prossimi progetti? Dovrei tornare in tv in autunno con The Voice. Mi piace fare il coach perché la musica è incontro, è confronto, è lavoro d’insieme”.