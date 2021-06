Saldi estivi 2021: tutte le date e le regole regione per regione

Saldi estivi 2021: dal 1° luglio via libera anche se moli cominceranno qualche giorno dopo. Ecco tutte le date e le regole regione per regione

Rispetto ad un anno fa di questi tempo, ci sono più certezze anche per il commercio. E così l’inizio di luglio sarà anche l’inizio dei saldi estivi che dureranno almeno per 45 giorno, ma in alcune regioni anche due mesi con calendari differenti.

Ad aprire le danze sarà la Sicilia che aprirà da giovedì 1° luglio, seguita dalla Basilicata venerdì 2. La maggioranza degli altri territori invece ha scelto il weekend e quindi i saldi scatteranno da sabato 3 luglio. Fanno eccezione la Puglia che comincerà il 24 luglio e la Campania che non ha ancora fissato un calendario.

Le regole sono quelle solite, adattate per la pandemia. Quindi in negozio è obbligatorio per clienti e venditori indossare la mascherina, igienizzare le mani all’ingresso e mantenere le distanze. E poi ci sono le regole sulla vendita: i capi devono essere dell’ultima stagione e su ognuno deve essere indicato il prezzo intero accanto alla percentuale di sconto e al prezzo scontato. Inoltre devono essere accettati tutti i metodi di pagamento e i capi in saldi possono essere restituiti o cambiati rispettando i tempi previsti dalla singola attività commerciale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bonus pc e tablet 2021: 500 euro disponibili, come richiederli

Saldi estivi 2021: tutte le date utili regione per regine. Chi comincia subito?

Queste sono le date regione per regione.

Sicilia: da giovedì 1 luglio a mercoledì 15 settembre

Basilicata: da venerdì 2 luglio a giovedì 2 settembre

Lazio: da sabato 3 luglio a venerdì 13 agosto

Calabria: da sabato 3 luglio a mercoledì 1 settembre

Lombardia: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Piemonte: da sabato 3 luglio a sabato 28 agosto

Liguria: da sabato 3 luglio a lunedì 16 agosto

Veneto: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Marche: da sabato 3 luglio a mercoledì 1 settembre

Abruzzo: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Emilia-Romagna: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Umbria: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Toscana: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Valle d’Aosta: da sabato 3 luglio a giovedì 30 settembre

Friuli-Venezia Giulia: da sabato 3 luglio

Sardegna: da sabato 3 luglio a venerdì 3 settembre

Molise: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Puglia: da sabato 24 luglio a mercoledì 15 settembre

Campania: ancora da definire

Trentino-Alto Adige: nella Provincia Autonoma di Trento fissati 60 giorni di saldi liberi. I Alto Adige molti saranno tra venerdì 13 agosto e venerdì 10 settembre