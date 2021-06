Lorella Cuccarini è pronta a tornare in televisione. Il countdown è quasi terminato e il pubblico attende con ansia di rivederla sul piccolo schermo.

Alcune indiscrezioni di qualche settimana fa vedevano Lorella Cuccarini pronta a prendere il posto di Barbara D’Urso a Mediaset. L’indiscrezione allora venne lanciata da Dagospia che aveva assicurato che Live – Non è la d’Urso non vedrà più la luce. Dopo tale bomba però, oggi siamo certi che Lorella Cuccarini tornerà in Rai, anche se per un solo giorno.

La conduttrice, che quest’anno è stata protagonista di una stagione trionfale di Amici, dove è stata insegnante di ballo, sarà ospite di Uno Weekend, in uno spazio in cui insieme a Beppe Menegatti si ricorderà la grande Carla Fracci, a poco più di un mese dalla sua scomparsa.

Lorella Cuccarini, il ritorno in TV si avvicina: che sorpresa!

Lorella Cuccarini dunque farà ritorno in Rai dopo la brusca uscita dello scorso anno, quando lasciò La Vita in Diretta. L’ex insegnante di ballo di Amici aveva condotto per un’intera stagione il programma insieme ad Alberto Matano, però lei accusò il conduttore di avere avuto dei comportamenti poco corretti nei suoi confronti.

Il ritorno in Rai di Lorella Cuccarini è imminente e si concretizzerà sabato su Rai 1 dalle 8:30, in una puntata dove ci saranno ospiti illustri come Claudio Gioè, Barbara De Rossi, Rosario Trefiletti e Rosanna Lambertucci. Ospite anche Paolo Fox, che farà il suo consueto oroscopo in collegamento, Rita Dalla Chiesa per parlare di animali e Ricky Tognazzi e Simona Izzo.