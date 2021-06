iPhone 13, spuntano le prime foto dei nuovi smartphone Apple – FOTO

Come saranno i nuovissimi iPhone 13? In attesa di notizie ufficiali, sono trapelate in rete le prime foto degli smartphone

Sale l’attesa per i nuovi iPhone 13 che, come di consueto, verranno presentati e lanciati da Apple il prossimo autunno. Nel corso delle scorse settimane, si sono rincorsi rumors ed indiscrezioni su tutte le caratteristiche che andranno a comporre gli smartphone di ultima generazione.

Tra comparto fotografico migliorato, display rivisto, design ancor più ergonomico e caratteristiche hardware innovative, è molto complicato scindere ciò che potrebbe verificarsi realmente dalle fake news inventate per cavalcare l’onda della curiosità. Intanto, sul noto social network cinese Weibo sono spuntate le prime foto esclusive di quelli che potrebbero essere i nuovi iPhone 13.

iPhone 13, le prime foto esclusive dello smartphone

Il noto leaker DuanRui ha ripreso alcune immagini pubblicate inizialmente sul social network cinese Weibo e le ha pubblicate su Twitter: si tratta dei nuovissimi iPhone 13. I modelli in questione sono stati creati partendo dai disegni CAD, trapelati dalla catena di approvvigionamento Apple. Il primo grande cambiamento è la configurazione del comparto fotografico posteriore del modello Non Pro. Le lenti saranno in obliquo e non in verticale come visto su iPhone 12.

Analizzando la scocca frontale, invece, il notch si mostra evidentemente più piccolo. La notizia è stata lanciata con largo anticipo da tantissimi esperti e analisti del settore, che sembrano non avere dubbi. Ci sono anche alcuni indizi sulla data di lancio di iPhone 13. TMSC avrebbe già fatto partire la produzione del chip A15 Bionic, il che ci fa capire che il processo è a buon punto. Aspettiamoci novità già nelle prossime settimane.