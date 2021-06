Ilary Blasi potrebbe condurre un nuovo programma su Mediaset. L’indiscrezione sulla moglie di Francesco Totti.

L’Isola dei Famosi è finita da un mese e Ilary Blasi, dopo essere stata protagonista assoluta su Mediaset, è tornata a fare la mamma a tempo pieno e a godersi i gesti affettuosi dei suo marito, Francesco Totti. Ma una donna intraprendente come Ilary, quanto tempo può resistere senza lavorare? Mediaset se n’è resa conto e data la sua bravura e il suo seguito, secondo TVBlog la moglie dell’ottavo re di Roma potrebbe ricevere un uovo incarico.

In autunno sul piccolo schermo tornano i vecchi programmi ma non solo. Molte volte si da spazio alle novità, proprio come potrebbe accadere a Mediaset. A settembre potrebbe partire un nuovo titolo d’intrattenimento per Canale 5, ovvero Star in the star.

Ilary Blasi, addio Isola dei Famosi? Spunta il nome del suo nuovo programma

Star in the star, secondo quanto rivelato da TVBlog appare come un giusto mix fra Tale e Quale Show, con l’elemento imitazione di un cantante e con anche l’elemento indagine, come un Indovina Chi dove il concorrente dovrà cercare di scoprire chi si cela dietro la maschera che renderà la celebrità irriconoscibile.

Ilary Blasi al timone di questo nuovo programma mentre la giuria del programma sarà composta da tre elementi. TVBlog ha reso noto solo il nome di due: Marcella Bella – già vista in questo ruolo nello show di Rai1 Ora o mai più -, e dal comico Andrea Pucci.