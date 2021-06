Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, nuovo arrivo in famiglia: morale alle stelle – VIDEO

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno festeggiando il nuovo arrivo in famiglia. La notizia ha portato il buonumore anche tra i followers.

L’Isola dei Famosi è terminata da quasi un mese e Ignazio Moser, dopo la bellissima esperienza nelle Honduras, ha fatto ritorno dalla sua bellissima Cecilia Rodriguez. Da tempo ormai i due vivono insieme a Milano, ma non da soli. La sorella di Belen e l’ex ciclista condividono l’abitazione con la cagnolina Aspirina che forse, a causa dei mille impegni dei suoi proprietari può sentirsi un po’ sola durante il giorno.

Aspirina però può tirare un sospiro di sollievo. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno annunciato via social che la famiglia si allarga e sta per arrivare un quarto coinquilino.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, nuovo arrivo in famiglia: morale alle stelle

Cecilia e la sua anima gemella si trasferiranno in una nuova casa, più grande di quella attuale perché a entrare a far parte della loro vita arriverà Ercolino. A spiegare tutto ai fan ci ha pensato Ignazio Moser attraverso una storia Instagram: “Ancora qualche settimana ed entrerà a far parte della family, siamo già innamorati…”.

Ercolino è il cagnolino che hanno adottato Cecilia e Ignazio e che andrà a far compagnia ad Aspirina, cagnolina molto affettuosa. Oggi, l’ex ciclista e la sorella di Belen hanno incontrato per la prima volta il cucciolo in allevamento e tra poco andranno a vivere tutti insieme.