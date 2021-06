Fortnite ha finalmente presentato la nuova skin: è spettacolare! – VIDEO

Dopo settimane di attesa, finalmente Fortnite ha annunciato la skin tanto attesa. Ecco di chi si tratta e quando sarà disponibile

Saranno settimane di grandissime novità quelle in arrivo su Fortnite. Il battle royale di Epic Games non vuole fermarsi nemmeno un secondo e, tra eventi esclusivi e partnership di livello, terrà i suoi fan incollati allo schermo ancora per un bel po’ di tempo. Qualche giorno fa, vi abbiamo anticipato l’arrivo di una nuova skin esclusiva.

Il tutto grazie ad un leak emerso in rete che, a distanza di poco più di 48 ore, è stato confermato ufficialmente da Epic Games. La collaborazione con i supereroi dell’MCU continua, e questa volta è arrivato il turno di Loki! Il Dio dell’inganno avrà la sua skin, ed è spettacolare! Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, niente paura per gli utenti: potranno finalmente farlo

Fortnite presenta la skin di Loki: trailer e data di uscita

Anche Loki avrà finalmente la sua skin personale su Fortnite. Una notizia che ha letteralmente fatto impazzire i fan, vogliosi di aggiungere altri supereroi Marvel alla loro collezione. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, il Dio dell’inganno sarà il protagonista assoluto del Pacchetto Crew di luglio 2021. Questo vuol dire che, sottoscrivendo l’abbonamento, a partire dal prossimo 1 luglio alle ore 2:00 italiane potrete ottenere l’intero bundle.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fortnite anticipa due nuovi skin: sono personaggi mai visti prima!

Oltre al costume di Loki, infatti, arrivano anche il dorso decorativo Mantello, la bacchetta del destino, il piccone Scettro, il deltaplano Carro Chitauri e infine la schermata di caricamento Accoglienza di Loki. Il primissimo trailer esclusivo mostra già tutta la bellezza di una skin attesissima.