Emma Marrone, brutto spavento in volo: cos’è successo – VIDEO

Emma Marrone è salita su un volo privato per motivi di lavoro, con lei soltanto poche persone compreso lo staff dell’aereo. “Io soffro solo per la musica”, ha spiegato su Instagram ironicamente pubblicando il video del volo che l’ha fatta tremare dalla paura.

Com’è noto, la cantante toscana non ama prendere aerei ed il video pubblicato da lei stessa su Instagram ne è la dimostrazione. Le turbolenze del volo su cui viaggiava la cantautrice hanno fortemente preoccupato Emma Marrone che ha tremato per tutta la durata del volo.

Emma Marrone, paura in volo: le sue parole

Un volo verso la Puglia per Battiti Live, “Non prendevo un volo da due anni, chi mi conosce sa” ed una foto col passaporto in mano, Emma Marrone ha affrontato il viaggio peggio del previsto. Le turbolenze in viaggio sono state tali da far spaventare in maniera particolare la cantante di Amici di Maria De Filippi che, di per sé, è restia nello spostarsi in aereo.

Nella terza puntata di Battiti Live, Emma Marrone si esibirà con anche Bob Sinclair, Michele Bravi, Lil Jolie, Fred De Palma, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Takagi e Ketra, Noemi e Carl Brave, Aira, Il Tre, Alvaro Soler, Gaia, Mr. Rain e Giusy Ferreri.