Nuovo amore per Daniele Scardina dopo la fine della love story con Diletta Leotta: per il pugile arriva una nota modella: la Buccino

Daniele Scardina sembra aver archiviato definitivamente la sua storia d’amore con Diletta Leotta. D’altronde anche la stessa Diletta vive la sua vita attuale accanto all’attore turco Can Yaman, un sogno proibito per tantissimi italiani che hanno avuto l’occasione di conoscerlo e innamorarsi attraverso le fiction in onda sul piccolo schermo.

Scardina è finito al centro del gossip con una foto scattata in quel di Milano assieme ad una nota modella: Cristina Buccino. E’ stato Chi Magazine, diretto da Alfonso Signorini, a lanciare l’indiscrezione con dei scatti in cui i due sembrerebbero essere molto intimi. La passione tra la Buccino e Scardina è inequivocabile.

Daniele Scardina è la nuova storia d’amore con Cristina Buccino: le foto parlano chiaro

Daniele Scardina e Cristina Buccino si sarebbero incontrati in Italia dopo che il pugile è rientrato da Miami dove risiede, si allena e lotta per gran parte dell’anno. Dopo la love story terminata con la bellissima Diletta Leotta, questa sarebbe la prima storia d’amore ufficiale per il pugile milanese.

Le foto pubblicate da Chi Magazine di Alfonso Signorini parlano chiaro. Tra i due c’è una intensa frequentazione e tanta passione. Baci, abbracci e carezza non sono sfuggite all’occhio elettronico. Se Scardina nell’ultimo periodo è stato legato alla Leotta, di cui conserva un buon ricordo, la Buccino in passato è già finita sulle pagine rosa per una serie di flirt con Cristiano Ronaldo, Andrea Iannone, Alex Belli, Cristiano Angelucci, Claudio D’Alessio e Marco Borriello.