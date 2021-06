Carte Pokemon rare, queste valgono migliaia di euro: controllate ora!

Le tanto amate carte Pokemon rare possono arrivare a valere cifre da capogiro. Ecco le più costose di tutte

Il mondo del collezionismo si sta allargando a macchia d’olio negli ultimi anni, con sempre più appassionati disposti a spendere vere e proprie fortune per portarsi a casa pezzi praticamente introvabili. Si parla ovviamente di monete rare o di francobolli, ma anche di sneakers, vinili, carte e molto altro.

Oggi torniamo a parlare delle carte Pokemon rare, un mercato che negli ultimi anni ha registrato un’espansione mai vista prima d’ora. Ad aver alimentato il fenomeno le webstar, tra youtuber e streamer su Twitch che hanno avvicinato sempre più persone a questo mondo. Ad oggi, ci sono alcune particolari versioni di carte capaci di valere cifre inimmaginabili. Ecco alcuni esempi.

Carte Pokemon rare, ecco alcune delle più costose

Sono tantissime le carte Pokemon rare che ad oggi valgono decine – se non centinaia – di migliaia di euro. Senza “scomodare” le copie singole che sfondano anche il muro del milione di euro, ce ne sono molte che potreste avere anche voi nel vostro mazzo e non sapevate valessero così tanto. Un esempio è la Ishihara GX Black Star, carta creata per festeggiare il compleanno del presidente di The Pokemon Company e che vale 50.000 dollari. C’è poi la No.1 Trainer, premio per i vincitori dei tornei del 1999 e che ad oggi costa 90.000 dollari.

Alziamo l’asticella con la Charizard Shadowless 1° edizione, una delle più belle e ricercate. I più appassionati potrebbero spendere anche cifre vicine ai 230.000 dollari. E chiudiamo con Pokemon Illustrator, probabilmente la più desiderata in assoluto. Al mondo ci sono solamente 10 copie, e valgono la bellezza di 243.000 dollari.