Canada, caldo fino a 50 gradi a Vancouver: 134 morti da venerdì

Temperature altissime mai registrate prima in Canada a Vancouver. Il bilancio attuale è di 134 vittime in pochissimi giorni

Temperature altissime a Vancouver in Canada dove dallo scorso venerdì non si fermano le vittime. Il bilancio attuale è di 134 morti in quattro giorni. In un villaggio a nordest di Vancouver, a Lytton, sono stati registrati 49,5 gradi.