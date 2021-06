Calciomercato Milan, tutto pronto per il colpaccio: affare alle firme

Calciomercato Milan, la dirigenza è pronta a chiudere un altro affare. Nei prossimi giorni arriveranno le firme

Una sessione di calciomercato di fuoco per il Milan. Dopo gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu, per la dirigenza è iniziato il lavoro di rinnovamento della rosa in vista della Champions League. L’idea è quella di regalare al tecnico Stefano Pioli una rosa in grado di competere sia in Italia che in Europa, ricompattando il gruppo formatosi lo scorso anno (anche) con i giocatori arrivati in prestito.

Fikayo Tomori è già stato riscattato per la cifra di 28 milioni di euro, mentre per Diogo Dalot il discorso è più complicato. Il Milan lo rivorrebbe in prestito dal Manchester United con un diritto di riscatto, mentre i Red Devils spingono per una cessione a titolo definitivo. C’è un altro elemento importante della scorsa stagione che potrebbe tornare: l’affare è ai dettagli.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz pronto a tornare: le cifre dell’affare

Il Milan è pronto a riabbracciare Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo ha giocato una seconda parte di stagione di tutto livello con la maglia rossonera, tanto da guadagnarsi la fiducia di Pioli a discapito di Calhanoglu (spostato a sinistra). Terminato il prestito, sono partiti i discorsi col Real Madrid per trovare un accordo anche per la prossima stagione. Stando a quanto riferisce Calciomercato.it, l’affare è finalmente giunto alle battute finali e a breve arriveranno le firme.

Sarà ancora prestito, ma questa volta con un diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Per tutelarsi in caso di esplosione definitiva del giocatore, il Real Madrid ha però voluto inserire un diritto di ricompra pari a 27 milioni di euro, esercitabile entro un anno dall’eventuale riscatto del Milan.