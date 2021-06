Anticipazioni Una Vita, Maite pestata in carcere: epilogo sorprendente

Le anticipazioni di Una Vita danno un bruttissimo epilogo per Maite che si trova in carcere in seguito all’arresto prima della fuga

Nel frattempo che Maite è in carcere, Camino fa di tutto pur di liberare il suo vero amore dalle sbarre della prigione, dove non vive una situazione serena. Grazie a Liberto ed Emilio, la Pasamar riesce finalmente ad incontrare la sua amata, ma fa una terribile scoperta: è stata picchiata.

Ad Acacias c’è un gran ritorno: Susana ed Armando tornano in città, ma i due sono ignari di tutto quanto sta accadendo. Se Susana è disgustata dalla situazione, Armando è disposta a tutto pur di salvare la nipote ed affronta a muso duro Felicia. A quest’ultima, viene proposto un patto: se riesce a far uscire Maite di prigione, Camino dovrà sposare Ildefonso ed andare via da Acacias.

Anticipazioni Una Vita, Ildefonso tira fuori di prigione Maite

Camino e Liberto scoprono che ad aver denunciato Maite è una lavandaia, Concha, che giura di non essere stata pagata per la telefonata alla polizia di Acacias, una volta raggiunta dai due che vogliono vederci chiaro. La lavandaia dice che anche sua figlia sarebbe stata ‘manipolata’ da Maite e per questo è stata denunciata. Tuttavia, Camino non può fare a meno di credere che ci sia lo zampino di sua madre.

Incredibilmente Ildefonso si reca dalla donna per convincerla a ritirare la denuncia e Maite esce di prigione. Quest’ultima sarà costretta ad abbandonare la città e Camino ad accontentarsi di una vita con l’uomo che ha liberato la sua amata.