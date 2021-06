Anticipazioni Un Posto al Sole, terribili conseguenze per Filippo: fan impietriti

Filippo Sartori è in ospedale in attesa di un’operazione al cervello, ma stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole le conseguenze saranno terribili

Le anticipazioni di Un Posto al Sole svelano che il dottor Volpicelli esce dalla sala operatoria affermando che l’operazione per Filippo Sartori è andata a buon fine e che aspettano soltanto il suo risveglio. Serena e Roberto, in trepidante attesa, fanno una scoperta terribile: le cose non sono andate proprio come speravano. Al risveglio, Filippo mostra una grave amnesia che gli ha fatto dimenticare gli ultimi 10 anni della sua vita.

LEGGI ANCHE > > > Massimiliano Rosolino, vaccino e conseguenze: la testimonianza spaventa i fan

NON PERDERTI > > > Amici, clamoroso ritorno di Tommaso Stanzani? C’è l’annuncio

Se da un lato Roberto Ferri diventa furioso, dall’altro Serena è paralizzata dal dolore e dal dover spiegare alla loro primogenita, Irene, come mai non può ancora vedere il padre.

LEGGI ANCHE > > > Maria De Filippi, arriva la rivelazione inaspettata di Filippo Bisciglia: fan increduli

Anticipazioni Un Posto al Sole, Rossella torna e Patrizio sta con Clara

Vista la relazione intrapresa con Clara, Patrizio ed Alberto hanno un’accesa discussione che, il figlio di Raffaele, teme possa essere riportata alla dolce amata. Patrizio decide che Rossella, la sua ex attualmente ad Indica con i nonni, deve sapere la verità sul suo rapporto con Clara. Tuttavia, la figlia di Silvia e Michele non la prenderà nel migliore dei modi. Proprio per quanto riguarda questa coppia, Silvia deciderà di mettere un punto alla sua frequentazione con Giancarlo, dopo essersi lasciata andare ad una notte di passione con il cliente del Bar Vulcano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Anticipazioni Temptation Island 2021, colpo di scena: è rifiorito l’amore

Al centro delle anticipazioni ci sarà anche Jimmy che, ancora una volta, si troverà di fronte alle sue paure da affrontare. Alla fine, chiederà al papà, Niko, di iscriversi al corso di danza estivo.