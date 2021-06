Alessia Marcuzzi, ufficiale l’addio: mondo della TV senza parole – FOTO

Ufficiale l’addio di Alessia Marcuzzi, comunicato proprio dalla diretta interessata via social: tutti gli amanti della TV senza parole

Twitter e Instagram di Alessia Marcuzzi sono inondati di messaggi di vicinanza e tristezza per la conduttrice che dice addio a Mediaset dopo 25 anni di carriera trascorsi con le loro reti. “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”, così la conduttrice romana ha annunciato il suo allontanamento – momentaneo? – dalla TV.

A 24 anni fece il suo esordio sul piccolo schermo, 25 anni dopo annuncia di voler prenderne le distanze: “Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare”. Un grande lavoro di introspezione per Alessia Marcuzzi che scrive: “Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”.

Alessia Marcuzzi, i ringraziamenti prima dell’addio

“Ho deciso di comunicare all’Editore ed all’Azienda di voler andar via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto ficcai in me, tutti questi anni”, ha specificato la Marcuzzi che ha poi aggiunto: “La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare”.

Alessia Marcuzzi ha anche ammesso che la sua scelta non è arrivata a cuor leggero, ma che è stata comunque sofferta.