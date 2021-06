Royal Family, Kate Middleton è sicura: l’annuncio a sorpresa! La moglie del principe William è finita al centro di voci su una possibile gravidanza

Kate Middleton è il personaggio più influente al momento a Buckingham Palace. Secondo quanto rivelato dalla stampa inglese, infatti, la duchessa di Cambridge svolge un ruolo fondamentale al fianco del principe William, di mediatrice e rappresentante dello stile Windsor, assumendo negli ultimi anni una centralità davvero inaspettata. E’ senza dubbio la preferita della Regina Elisabetta, anche più delle nipoti, per il suo modo di porsi e di interagire con media e persone comuni. Carlo la stima profondamente e il marito non può fare a meno dei suoi consigli. Nel frattempo deve conciliare le sue attività con il portare avanti la splendida famiglia che ha costruito in questi 10 anni di matrimonio. E’ madre di tre figli, George, Charlotte e Louis, rispettivamente di sette, sei e tre anni. Nelle ultime ore si era sparsa la voce che stesse pianificando con William di avere un quarto bambino, cosa seccamente smentita da un esperto reale.

All’interno del programma “Pod Save the Queen”, l’autore del Daily Mirror, Russell Myers, ha parlato di un “grande annuncio” in riferimento a Kate. La duchessa di Cambridge sta per lanciare il progetto della Royal Foundation Center for Early Childhood e molti hanno pensato che la notizia fosse legata ad una possibile gravidanza.

Myers ha messo subito a tacere le molte illazioni scatenate dai fan, parlando di notizia priva di ogni fondamento. Il suo riferimento era legato ad altri argomenti e non riguardava la vita privata della Middleton.

Royal Family, Kate Middleton è sicura: niente più figli

Nell’ultima puntata del podcast l’autore spiega: “Penso che i Cambridge non abbiano nessuna intenzione di avere altri figli. Ne hanno già tre e credo che la loro bellissima famiglia sia al completo così. Non ci stanno pensando minimamente“.

Il grande annuncio si riferiva proprio al progetto di Kate in favore dei bambini.

Il suo Royal Foundation Center for Early Childhood vedrà la luce in questo periodo. Un impegno molto importante che riguarda genitori, insegnanti, enti di beneficenza e altre parti interessate per valutare quali sono i problemi che influenzano lo sviluppo precoce dei bambini e per contribuire a migliorare la loro vita.

Un’opera nei confronti dei più piccoli del Regno Unito che testimonia anche la grande sensibilità della duchessa, da sempre a suo agio con i più piccoli.