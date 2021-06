Ricarica della batteria in pochi minuti: il nuovo progetto rivoluzionario

Pare che un team di esperti stia progettando una nuova tecnologia per la ricarica della batteria in pochissimi minuti. Tutti i dettagli

Avete mai sognato di ricaricare il vostro smartphone in pochissimi minuti? Non di qualche tacca, una carica completa che vi permette di utilizzare il device per il resto della giornata senza intoppi. A quanto pare, un team di esperti è al lavoro per dare vita ad un nuovo progetto che potrebbe rivelarsi rivoluzionario.

Se tutto dovesse andare in porto, la ricarica rapida “a basso costo” potrebbe far passare le batterie dallo 0 al 100% in soli 5 minuti. Lo studio sta avvenendo presso l’Università di Cambridge, con i ricercatori che presto potrebbero mettere a punto l’intero sistema. A rivelare la notizia un approfondimento dell’Independent.

Ricarica batteria super veloce, tutto sul nuovo progetto

Una scoperta che potrebbe letteralmente stravolgere il normale utilizzo degli smartphone. Un team di esperti dell’Università di Cambridge sta per mettere a punto un sistema rivoluzionario, in grado di garantire la ricarica completa della batteria da 0 a 100% in soli 5 minuti. Il gruppo di scienziati ha esaminato il comportamento di carica e scarica, sviluppando un meccanismo per controllarne la velocità.

Proprio di recente, Xiaomi ha lanciato un sistema chiamato HyperCharge da 200W, che permette ai suoi smartphone di completare la carica entro 8 minuti. Lo svantaggio è che però il tutto non si applica ad altri device oltre il Mi 11. Pare che la ricerca della soluzione di ricarica definitiva sia ancora in corso e si stanno tentando approcci differenti. Se tutto dovesse andare come da programma, prepariamoci a grosse novità nei prossimi mesi.