Netflix, arriva una nuova serie pazzesca: sarà la mania dell’estate! Dopo appena tre giorni dalla prima messa in onda è già entrata nella top ten italiana

Non solo in autunno ma anche in estate. Sarebbe un perfetto slogan per Netflix, considerando la messa in onda delle serie Tv sulla piattaforma streaming più famosa del mondo. Proprio in questo periodo infatti è stata presentata “Sex/Life”, un nuovo format sull’insoddisfazione coniugale e la monogamia, con profonde domande esistenziali alla base.

Ispirata al libro “44 Chapters About 4 Men” di BB Easton e creato da Stacy Rukeyser, “Sex/Life” è almeno inizialmente organizzata attorno al diario tenuto da Billie Connelly (Sarah Shahi). Billie, una moglie e mamma di periferia con un background accademico in psicologia, è abbastanza felice della sua vita e del rapporto con il marito (interpretato da Mike Vogel). Ma non può fare a meno di ripensare alle esperienze con un ex amante (Adam Demos), con il ricordo del passato che puntualmente arriva per influire sul suo presente. Tutti i suoi segreti sono conservati nel suo diario. Quando suo marito lo trova, Billie inizia un viaggio introspettivo alla riscoperta di sé, che la porta a minare la stabilità della sua vita e della sua famiglia.

Netflix, arriva una nuova serie pazzesca: “Sex/Life” è già tra le più seguite in Italia

I temi trattati e la bravura degli attori devono aver colpito nel segno. A quanto pare, infatti, dalle prima messa in onda di venerdì 25 giugno, la serie è balzata nella “Top Three” italiana, con ascolti record. In molti sono pronti a scommettere che diventerà facilmente la più seguita di questa estate, un vero e proprio cult. Se avete perso la prima puntata siete ancora in tempo per rimettervi in linea.