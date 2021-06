Monete rare, anche alcuni centesimi valgono oro: controllate questo!

Tra le tante monete rare, non sono da escludere i centesimi. Ce ne sono alcuni che possono valere una fortuna

Il mondo del collezionismo continua a riservare sorprese. Ce n’è per tutti i gusti, dalle monete rare ai francobolli, passando per i vinili e i videogiochi. Soprattutto negli ultimi anni e grazie all’avvento di internet, il fenomeno non ha fatto altro che espandersi e attirare ancor più appassionati.

Inutile dire che le cifre di certi pezzi quasi introvabili sono schizzati alle stelle, in qualunque settore. Oggi torniamo a parlare di monete rare e, nello specifico, dei centesimi. Non sono da trascurare, perché ce ne sono alcuni che possono arrivare a costare cifre da capogiro. Bisogna solo saper individuare le giuste caratteristiche che valgono oro.

Monete rare, questa da 10 centesimi vale tantissimo

Tra le monete rare, ci sono anche i centesimi. Se pensate che i “bronzini” non varranno mai più del loro valore effettivo, vi sbagliate. Ce ne sono alcuni che per un motivo o per un altro sono richiestissimi e arrivano a costare cifre da capogiro. Stando a quanto raccontato dal portale moneterare.net, c’è un 10 centesimi che può valere fino a 288 euro. Si tratta di una speciale versione del 2002, riconoscibile dal fatto che – per leggere l’anno di conio – bisogna ruotare la moneta di 180°.

È possibile che anche voi ne abbiate avuta una tra le mani in passato, ma non ci avete fatto caso pensando non valesse nulla. Il consiglio è quello di controllare subito se nel vostro portafoglio c’è un piccolo tesoro. Se pubblicate l’annuncio sui siti d’asta, potreste arrivare a guadagnare anche molto di più del suo valore effettivo.